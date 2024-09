Matilda Lutz jako Czerwona Sonja na pierwszym zdjęciu z planu widowiska 0

O powstającym filmie Red Sonja wiemy naprawdę nie wiele, właściwie tylko to, że powstaje oraz kto za niego odpowiada. Po długim czasie bez żadnych informacji otrzymaliśmy wreszcie ciekawy materiał promujący produkcję. Jest to pierwsze zdjęcie z planu ukazujące nam tytułową bohaterkę.

kadr z filmu ''Czerwona Sonja'' (1985)

W Czerwoną Sonję wciela się Matilda Lutz i to właśnie ją widzimy na opublikowanej fotografi z planu produkcji. Zdjęcie ukazało się na oficjalnym profilu filmu na Instagramie.

Matilda Lutz to aktorka niezbyt znana szerszej publiczności. Do tej pory wystąpiła w takich produkcjach jak francuski thriller Zemsta czy horror noszący tytuł Klasyczny horror. Na liście płac znaleźli się także Wallis Day jako Annisa, niegodziwa przyrodnia siostra głównej bohaterki, Martyn Ford jako generał Karlak, Trevor Eve jako Maester Crudelis, Veronica Ferres jako matka Czerwonej Sonji oraz Robert Sheehan jako Draygan.

Czerwona Sonja to postać stworzona przez Roberta E. Howarda, autora który znany jest książek należących do gatunku magii i miecza. Najpopularniejszym jego dziełem jest to o przygodach Conana Barbarzyńcy. Sonja to nieustraszona wojowniczka świetnie władająca mieczem, ale i swoim seksapilem.

Film reżyseruje M.J. Bassett mający na swoim koncie Solomon Kane: Pogromca zła. Data jego premiery nie została jeszcze ustalona.

