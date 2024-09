McG ma szansę wyreżyserować biografię rockowego zespołu ''Kiss'' 0

Reżyser Aniołków Charliego i Terminatora: Ocalenia McG prowadzi ostateczne negocjacje w sprawie wyreżyserowania '’Shout It Out Loud'', biografii o amerykańskim zespole rockowym ’'Kiss’’. Projekt ten miałby powstać dla STX Entertainment.

zespół ''Kiss''

Podobno STX prowadzi rozmowy z Lionsgate w sprawie dystrybucji filmu na całym świecie i współfinansowania. Przejeli oni projekt po licytacyjnej wojnie od Netflixa. W tamtym czasie, w 2021 roku, Joachim Rønning miał być reżyserem filmu, ale już tak nie jest.

Liderzy zespołu Gene Simmons i Paul Stanley ściśle współpracują z projektem, a ich hymny koncertowe, od '’I Was Made For Lovin’ You'’ i '’Rock and Roll All Nite'’ po ’’Beth’’ i '’Detroit Rock City'’, odegrają ważną rolę w filmie. Darren Lemke mający na swoim koncie Shazam! napisał najnowszy szkic scenariusza, poprawiając wersję Netflix, którą napisał Ole Sanders.

Film opowie o dwójce niedopasowanych dzieciaków z Queens – Paulu Stanley’u i Gene Simmonsie, którzy nawiązali nieprawdopodobną przyjaźń i założyli ’’Kiss’’ po zwerbowaniu gitarzysty Ace’a Frehleya i perkusisty Petera Crissa. Cechami charakterystycznymi wizerunku scenicznego grupy były i pozostają: makijaż, kostiumy oraz pokazy pirotechniczne.

Casting jest w toku, a zdjęcia do biografii mają rozpocząć się w drugim kwartale 2025 roku.

McG jest obecnie w trakcie produkcji filmu '’Way of the Warrior Kid'’ z Chrisem Prattem dla Apple i Skydance.

Źrodło: Deadline