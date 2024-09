Demián Bichir z angażem w sequelu ''Czarnego telefonu'' 0

Niestety, ale rola jaką Bichir otrzymał w sequelu trzymana jest w tajemnicy. Ethan Hawke powróci jako The Grabber, Mason Thames jako Finney, Madeleine McGraw jako Gwen, Jeremy Davies jako Terrence i Miguel Mora jako Robin.

Fabularne szczegóły sequela również nie są znane. Scott Derrickson i C. Robert Cargill powracają, aby napisać i wyprodukować kontynuację z Jasonem Blumem z Blumhouse. Derrickson stanie także ponownie za kamerą.

Pierwszy film powstał na podstawie opowiadania Joe Hilla. Fabuła Czarnego telefonu opowiada historię Finneya Shawa, nieśmiałego, ale niezwykle sprytnego 13-letniego chłopca, który zostaje porwany przez sadystycznego mordercę i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu poprzednich ofiarach seryjnego zabójcy. W pomieszczeniu znajduje się też stary telefon, który choć jest niepodłączony to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki Finney słyszy głosy zmarłych. Ci są zdeterminowani, aby pomóc chłopcu. Nie chcą by podzielił on ich los.

Universal i Blumhouse wyznaczyły datę premiery filmu na 17 października 2025 roku.

Źrodło: Deadline