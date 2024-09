Diuna: Proroctwo będzie miał premierę w HBO i Max w listopadzie 2024 roku. Watson gra Valyę Harkonnen, w którym występują także Olivia Williams jako Tula Harkonnen, Jodhi May jako cesarzowa Natalya, czy Mark Strong jako cesarz Javicco Corrino.

W rozmowie z magazynem Total Film Watson omówiła, czego fani mogą się spodziewać po serialu i jaki jest w niej pewien rodzaj moralnej złożoności, którą uważa za interesującą.

To było bardzo ekscytujące, ale także wspaniałe wejść do tego świata ze świadomością, że mam umiejętności, dzięki którym wszystko wydaje się realne. To bardzo interesująca paleta, bo nie jest dziecinna… to nie jest jak Gwiezdne Wojny. Ma złożoność moralną, co jest interesujące – wyjawiła Watson