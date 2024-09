Prime Video przedstawia oficjalny zwiastun nowej produkcji własnej - programu "Good Luck Guys" 0

Prime Video przedstawia zwiastun i oficjalny plakat nowego programu produkcji własnej – "Good Luck Guys", które zadebiutuje 27 września wyłącznie na Prime Video.

fragment plakatu "Good Luck Guys"

Pod czujnym okiem prowadzącego QCZAJ’A, dwunastu twórców internetowych udaje się do Malezji, aby stawić czoła wymagającemu testowi: przetrwaniu na bezludnej plaży na drugim końcu świata. W programie, do którego QCZAJ wniesie swoją niezwykłą energię, niepokorność i poczucie humoru, uczestnicy będą musieli zmierzyć się z przygodami całkowicie wykraczającymi poza ich strefę komfortu. Przyzwyczajeni na co dzień do luksusów, będą rywalizować ze sobą w parach, przekraczając swoje granice nie tylko po to, aby przetrwać, ale także aby wygrać nagrodę główną – 100 000 zł, które zwycięzcy przekażą na cele charytatywne.

UCZESTNICY

W programie udział weźmie dwanaście gwiazd internetu i show biznesu: aktor i reżyser Michał Koterski i jego żona – modelka i influencerka Marcela Koterska, raper i producent muzyczny Kubańczyk oraz trenerka i influencerka Sylwia Szostak, celebrytka i influencerka Caroline Derpienski i tancerka i influencerka Sylwia Madeńska, osobowość telewizyjna Stifler i influencerka i youtuberka Monika 'Mona' Kociołek, tiktokerzy i influencerzy Michał Słania 'Mikka' i Darius Rose, influencerka i youtuberka Angelika Mucha oraz youtuber i raper Kacper Blonsky.

Składający się z ośmiu odcinków reality show z elementami rywalizacji, którego producentem dla Prime Video jest Endemol Shine Polska, zadebiutuje trzema odcinkami 27 września wyłącznie na Prime Video. Kolejne odcinki będą miały swoją premierę co tydzień.

Daty premiery odcinków:

Piątek, 27 września: Odcinki 1, 2 i 3

Piątek 4 października: Odcinki 4, 5 i 6

Piątek, 11 października, odcinki 7 i 8 (finał)

Źrodło: Prime Video