Shelley Duvall w swojej ostatniej roli. Zobacz zwiastun horroru ''The Forest Hills'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun horroru o nadprzyrodzonych siłach The Forest Hills. W projekcie tym w swojej ostatniej roli występuje Shelley Duvall, która zmarła w lipcu tego roku.

Shelley Duvall, ''The Forest Hills''

The Forest Hills będący ostatnim filmem Duvall, jest także jej powrotem do aktorstwa po ponad 20 latach przerwy. Ostatni raz można ją było zobaczyć na ekranie w komedii Manna From Heaven z 2002 roku wyreżyserowanej przez Gabrielle i Marię Burton.

Wypełniony krwią zwiastun The Forest Hills zaczyna się od mężczyzny ściganego w lesie przez bestię. Następnie pojawia się postać Duvall palącej papierosy, która wydaje się nie być zwykłą matką dla swoich dzieci.

Film będzie koncentrował się na mężczyźnie imieniem Rico, który zaczyna doświadczać ekstremalnych, „koszmarnych wizji” po urazie głowy spowodowanym wypadkiem podczas wędrówki w górach Catskill.

Reżyserem, scenarzystą i producentem nadchodzącego horroru jest Scott Goldberg. W filmie występują również Chiko Mendez jako Rico, Edward Furlong jako Billy, Dee Wallace jako Angela, Felissa Rose jako Dr. Gonzales, Stacey Nelkin jako Debbie i Marianne Hagan jako Jordana.

Premiera The Forest Hills w USA odbędzie się 4 października. Kiedy film trafi do Polski, na razie nie wiadomo.

Źrodło: ComingSoon