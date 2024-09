Zwiastun filmu "Monsieur Aznavour" - biografii legendarnego francuskiego artysty 0

Pathé zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun filmu biograficznego noszącego tytułu Monsieur Aznavour. Jest to opowieść o legendarnym francuskim artyście scenicznym pochodzenia ormiańskiego. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

"Monsieur Aznavour"

Charles Aznavour był francuskim piosenkarzem, tekściarzem, kompozytorem oraz aktorem pochodzenia ormiańskiego, któremu z początku nie wieszczono wielkiej kariery. Charakteryzował się niskim wzrostem i głosem, który z czasem sprawił, że stał się jedną z ikon francuskiej i światowej muzyki rozrywkowej. Skomponował ponad 1000 piosenek – pisał utwory w kilku językach. Na całym świecie sprzedał ponad 200 milionów płyt. Jednym z jego najbardziej znanych utworów jest "Que c’est triste Venise", który został przez niego zaśpiewany w rekordowej liczbie wersji: po włosku, hiszpańsku, angielsku i niemiecku. Oprócz tego do jego najpopularniejszych dzieł należą takie piosenki, jak "She", "Le Chemin de L’Éternité", "La Bohème" czy "Non, Je N’Ai Rien Oublié". Był także aktorem, który zagrał w ponad 60 filmach. Fani i media nazywali go "francuskim Frankiem Sinatrą".

W roli głównej występuje Tahar Rahim. Oprócz niego w obsadzie są także Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup, Camille Moutawakil, Hovnatan Avédikian, Luc Antoni oraz Ella Pellegrini.

Reżyserami oraz scenarzystami filmu są Mehdi Idir i Grand Corps Malade. Premiera Monsieur Aznavour została zaplanowana na 23 października 2024 roku.

Źrodło: Pathé