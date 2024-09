W podcastowej rozmowie "Little Gold Men" organizowanym przez "Vanity Fair", Denis Villeneuve wyjawił, że Księżniczka Irulan, grana przez Florence Pugh oraz Alia Atryda, grana przez Anyę Taylor-Joy, będą miały znaczące role w Diunie: Mesjasz, porównywalne pod względem skali do roli Chani (Zendaya) w filmie Diuna: Część Druga.

Denis Villeneuve potwierdził, że Diunie: Mesjasz będzie jego ostatnim filmem w ramach tej serii. Obecnie trwają intensywne prace nad scenariuszem, a sam reżyser doskonale wie, jak rozwiązać kwestię 12-letniego skoku czasowego w fabule. Zamierza zaplanować historię w taki sposób, aby umożliwić innemu twórcy przejęcie projektu i dalsze rozwijanie sagi.

W ostatnim wywiadzie dla Vanity Fair Denis Villeneuve wyjaśnił:

Przede wszystkim ważne jest, aby widzowie zrozumieli, że dla mnie to był faktycznie dyptyk. Dwa filmy, które adaptują pierwszą książkę, są już ukończone. Jeśli zdecyduję się na trzeci film, nad którym obecnie trwają prace, nie będzie to część trylogii. Brzmi to nietypowo, ale jeśli do tego wrócę, będzie to coś innego, z odrębną tożsamością.