Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Koniec prac na planie zdjęciowym "Watch Dogs" 1

Zdjęcia do nadchodzącego filmu aktorskiego Watch Dogs z Tomem Blythem i Sophie Wilde w rolach głównych dobiegły końca, jak potwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych reżyser Mathieu Turi.

Prace na planie rozpoczęły się 3 lipca i zakończyły 13 września 2024 roku. Film, oparty na popularnej serii gier wideo wydanej przez Ubisoft, osadzony jest w tym samym uniwersum co gry. Na Instagramie Mathieu Turi opublikował zdjęcie z relacją, ogłaszając zakończenie zdjęć: "To koniec"

"Watch Dogs" to gra akcji z 2014 roku, która przenosi graczy do świata uzdolnionych hakerów walczących z represyjnym systemem. Akcja gry osadzona jest w bliskiej przyszłości w takich miastach jak Chicago, San Francisco i Londyn. Fabuła koncentruje się na fikcyjnym systemie nadzoru ctOS (Central Operating System), który kontroluje wszystko — od świateł ulicznych po transport publiczny i kamery bezpieczeństwa. Gracze sterują Aidenem Pearce’em, który potrafi włamać się do różnych elementów miejskiej infrastruktury, zbierać informacje, realizować misje i unikać organów ścigania za pomocą hakowania.

W obsadzie aktorskiej filmu są między innymi Tom Blyth, Sophie Wilde i Markella Kavenagh. Scenariusz do filmu napisała Victoria Bata.

Watch Dogs trafi do kin w 2025 roku.

Źrodło: Instagram