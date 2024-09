''Emily z Paryża'' z zielonym światłem na 5. sezon 0

Zgodnie z przewidywaniami zaledwie parę dni po premierze drugiej części czwartego sezonu komediowej produkcji Emily w Paryżu, Netflix podjął decyzję o przyszłości produkcji. Otrzymała ona zielone światło na kontynuację.

kadr z serialu ''Emily w Paryżu''

Informację o odnowieniu ogłosiła Lily Collins, aktorka która wciela się w Emily Cooper. Zrobiła to podczas porannego programu Good Morning America. Z widzami podzieliła się także swoim podekscytowaniem na temat tego co wydarzy się w nowych odcinkach pomiędzy jej bohaterką a jej nowym wybrankiem Marcello. Nie zdradziła jednak co to będzie.

Marcello to zupełnie inna przygoda, której chcemy dla Emily, ponieważ ostatecznie chcemy, aby Emily mogła mieć lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Chcemy, aby Emily mogła się uśmiechać bezwarunkowo. Chcemy, aby była poza swoim trybem wakacyjnym. I Marcello pojawia się w idealnym momencie powiedziała Lily.

Dwudziestoparoletnia Emily jest ambitną dyrektorką działu marketingu z Chicago, która niespodziewanie otrzymuje pracę marzeń w Paryżu. Gdy jej firma przejmuje luksusową francuską agencję marketingową, młodej kobiecie powierzone zostaje opracowanie odpowiedniej strategii w mediach społecznościowych. Nowe, paryskie życie Emily wypełniają upojne przygody i nieoczekiwane wyzwania — w tym zyskanie sympatii nowych współpracowników, nawiązanie nowych przyjaźni i odnalezienie miłości.

Twórcą serialu jest Darren Star.

