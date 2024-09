''Nie oddalaj się'' - horror z Halle Berry ze świetnymi pierwszymi recenzjami 0

Po pierwszych przedpremierowych pokazach horroru Nie oddalaj się, obraz ma szansę stać się naprawdę wielkim hitem. Reakcje na film są bardzo pozytywne.

kadr z filmu ''Nie oddalaj się''

Wyreżyserowany przez Alexandre Aja horror nazywany jest genialnym, niepokojącym i brutalnym.

Mroczny, ponury i niepokojący, z niesamowitymi występami i zapadającą w pamięć ścieżką dźwiękową! Mistrzowskie filmowanie, które ma szansę stać się klasyką horroru napisał założyciel portalu Creepy Kingdom, James H. Carter II.

Z kolei założyciel Nightmarish Conjurings, Shannon McGrew powiedział:

Od czasu do czasu gatunek horroru zaskakuje nas diamentem w szorstkim kamieniu, a Nie oddalaj się Alexandre’a Aji jest właśnie taki. Ponury. Brutalny. Niepokojący. Nie możesz go przegapić.

Napięcie i strach są tak prawdziwe. Przez cały czas siedziałem na skraju fotela dodał Sean Tajipour z Nerdtropolis.

Zło przejmuje kontrolę nad światem. Matka, grana przez Halle Berry, wie, że jedynym sposobem by ochronić siebie i swoich synów przed jego mocą są łączące ich więzi. Rodzina musi pozostawać ze sobą w nieustannym kontakcie, nawet w splątaniu, by się wspierać i wzmacniać. Kiedy jeden z chłopców zaczyna wątpić w istnienie Zła, jedna z więzi zostaje odcięta. Rozpoczyna się przerażająca walka o przetrwanie.

Nie oddalaj się trafi do kin w Stanach Zjednoczonych 20 września. Jego polskim dystrybutorem jest Monolith Films. Nie podał on jednak jeszcze daty wejścia filmu do naszych kin.

