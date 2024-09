''Wilczy król'' - zwiastun animowanej adaptacji serii książek Curtisa Joblinga 0

Netflix prezentuje pierwszy materiał promujący animowany serial '’Wilczy król'', będący adaptacją literackiej serii ’'Wereworld’’ autorstwa Curtisa Joblinga.

kadr z serialu ''Wilczy król''

Zwiastun przedstawia widzom Drewa, młodego mężczyznę, który okazuje się być wilkiem, co czyni go „potworem w oczach wielu”. Materiał promujący serial, mający być wierną adaptacją książek, podkreśla również jak Drew próbuje kontrolować swoje prawdziwe „ja”, ponieważ „nie jest potworem, za którego uważają go ludzie’’.

Akcja rozgrywa się w świecie, w którym śmiertelnikami rządzą Werelords. Poznajemy 16-letniego pasterza Drewa Ferrana, nastolatka, którego życie zmienia się na zawsze, gdy odkrywa, że ​​jest ostatnim żyjącym Królem Wilków.

Nadchodząca animowana adaptacja została wyreżyserowana przez Toma Brassa dla Jellyfish Pictures. Obsada głosowa serialu nie została jeszcze ujawniona. Dokładna data premiery Wilczego króla również nie została jeszcze ustalona, ​​ale streamer potwierdził, że serial ma zadebiutować w 2025 roku.

Źrodło: Netflix, Comingsoon