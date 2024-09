Baz Luhrmann wyreżyseruje film o Joannie d'Arc - ujawniono tytuł 0

Baz Luhrmann znalazł swój kolejny film i zajmie się projektem osadzonym wokół historii Joanny d’Arc.

Według niedawnego raportu Deadline film Luhrmanna będzie nosił tytuł Jehanne lub Jehanne d’Arc, co z francuskiego oznacza Joan lub Joan of Arc. Obecnie niewiele wiadomo na temat produkcji, ale opisuje się go jako epicką opowieść o Joannie d’Arc.

W raporcie zauważono, że Luhrmann zamierza obsadzić młodą kobietę w najwspanialszej historii dorastania nastolatki, której akcja rozgrywa się w czasie wojny stuletniej.

Patronka Francji, Joanna d’Arc, to legendarna postać historyczna, która zasłynęła jako obrończyni narodu francuskiego podczas wojny stuletniej w XIV wieku. Niesławna była teza, że ​​Joanna twierdziła, że ​​przy podejmowaniu decyzji kieruje się boskim przewodnictwem archanioła Michała. W 1431 roku, po schwytaniu przez Anglików, w wieku 19 lat została oskarżona o herezję i spalona na stosie.

W całej historii Joanny d’Arc przedstawiano niezliczoną ilość przedstawień, m.in. w sztukach teatralnych, dziełach sztuki, modzie, muzyce i filmach. Najnowszym projektem filmowym o Joannie d’Arc miał miejsce w 2019 roku francuski dramat Jeanne w reżyserii Bruno Dumonta, z Lise Leplat Prudhomme w roli tytułowej.

Dla Luhrmanna będzie to kolejny film o niezwykle ikonicznej postaci w historii. Jego najnowszy film, Elvis z 2022 r., opowiadał o życiu i karierze kultowego Elvisa Presleya. Film odniósł ogromny sukces i zdobył osiem nominacji do Oscara, w tym nominacje dla najlepszego filmu i najlepszego aktora pierwszoplanowego dla Austina Butlera.

Źrodło: Deadline