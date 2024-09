Żołnierz elitarnej jednostki, małe miasteczko i wojna gangów w zwiastunie filmu "Diabeł" 1

Żołnierz elitarnej jednostki wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie trafia w sam środek wojny gangów. Zobaczcie premiery zwiastun filmu Diabeł w reżyserii Błażeja Jankowiaka.

kadr z filmu "Diabeł"

Przez ćwierć wieku armia była jedyną rodziną Maksa. Kiedy opuścił jej szeregi, stracił sens życia. Mężczyzna wraca do rodzinnego miasteczka i trafia w sam środek wojny gangów. Wspierany przez przyjaciółkę, byłą dowódczynię oraz wiernego psa weterana, musi opowiedzieć się po jednej ze stron i stanąć do walki, której wynik zdaje się z góry przesądzony. Stawką jest nie tylko życie Maksa, ale i miłość, która może go ocalić. W małym śląskim miasteczku rozpętuje się wojna. Dla jednych piekło na ziemi… Dla „Diabła” prawdziwy dom…

Napędzany czystą adrenaliną film akcji, zrealizowany w ścisłej współpracy z weteranami jednostki wojskowej GROM. Charyzmatyczny Eryk Lubos, po dwóch latach przygotowań spędzonych w środowisku wojskowych, tworzy niezwykle wiarygodną postać bezkompromisowego bohatera. W pozostałych rolach występują Krzysztof Stroiński, Piotr Trojan, Paulina Gałązka, Aleksandra Popławska, Aleksandra Konieczna, O.S.T.R. i Marek Dyjak.

Premiera planowana jest na 29 listopada 2024 roku.

Źrodło: Monolith Films