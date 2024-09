Zwiastun adaptacji książki "Drobiazgi takie jak te" - Cillian Murphy gwiazdą 0

Firma Lionsgate udostępniła oficjalny zwiastun Small Things Like These nadchodzącego irlandzkiego dramatu, którego głównym bohaterem będzie zdobywcza Oscara Cillian Murphy. Film oparty jest na powieści Claire Keegan z 2021 roku wydanej w naszym kraju pod tytułem "Drobiazgi takie jak te", opowiadającej o przerażających irlandzkich pralniach sióstr magdalenek.

kadr z filmu "Small Things Like These"

Bill Furlong od dziecka mieszka w niewielkim irlandzkim miasteczku, pracuje jako handlarz węglem, ma żonę oraz pięć córek. Czasy są trudne, dlatego Bill stara się robić swoje i nie mieszać się w cudze sprawy. Jak każdy w okolicy, słyszał plotki krążące o siostrach magdalenkach, które prowadzą przyklasztorną pralnię. Zakonnice zawsze jednak płacą mu na czas, dlatego tuż przed Bożym Narodzeniem 1985 roku Bill jedzie zawieźć im opał. To, co zobaczy za murami klasztoru, głęboko nim wstrząśnie. Musi zdecydować, czy potrafi to zignorować, czy zareaguje, burząc tym samym spokój swojej rodziny. [Wydawnictwo Czarne]

Film będzie miał premierę po światowej premierze na początku tego roku na 74. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Reżyseruje Tim Mielants na podstawie scenariusza napisanego przez Endę Walsh.

W obsadzie znaleźli się także Emily Watson, Michelle Fairley, Ciarán Hinds, Clare Dunne i Eileen Walsh. Producentami filmu są Murphy, Alan Moloney, Catherine Magee, Matt Damon i Drew Vinton. Producentami wykonawczymi są Ben Affleck, Michael Joe, Kevin Halloran i Niamh Fagan.

Źrodło: Variety