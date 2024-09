Nowe seriale oryginalne i na wyłączność oraz kinowe hity już wkrótce w SkyShowtime 0

SkyShowtime prezentuje selekcję nowych tytułów – w tym oryginalnych i dostępnych na wyłączność – które wkrótce pojawią się w serwisie. Oferując produkcje od studiów Paramount, NBCUniversal i Sky Studios – w tym największe hollywoodzkie hity – serwis SkyShowtime chce zapewnić swoim subskrybentom na ponad 20 europejskich rynkach najlepszą rozrywkę.

"1923"

SkyShowtime stale poszerza swoją ofertę, wprowadzając seriale i filmy uznanych twórców, takich jak Taylor Sheridan, scenarzysta nominowany do Oscara. Serwis ogłosił, że The Madison, kontynuacja popularnego serialu Yellowstone, będzie kolejną produkcją w tym uniwersum. W serialu wystąpi Michelle Pfeiffer, trzykrotna nominowana do Oscara i zdobywczyni Złotego Globu. Fani Yellowstone mogą także oczekiwać drugiego sezonu prequela 1923 z Harrisonem Fordem i Helen Mirren, który ukazuje historię rodziny Duttonów w trudnych czasach początku XX wieku.

W serwisie pojawi się również Yellowstone 150, dokument z udziałem Kevina Costnera, poświęcony historii Parku Narodowego Yellowstone. Kolejną nowością będzie trzecia seria Star Trek: Nieznane nowe światy, ukazująca przygody załogi U.S.S. Enterprise pod dowództwem kapitana Christophera Pike’a.

Wśród nowych propozycji znajdzie się również Lockerbie: A Search for Truth, miniserial badający katastrofę lotniczą z 1988 roku oraz losy dr Jima Swire’a (Colin Firth), który walczy o prawdę po stracie córki. Z kolei dla fanów kryminałów dokumentalnych przygotowano A Recipe for Murder, hiszpański serial dokumentalny o tragicznej śmierci chirurga Edwina Arriety. SkyShowtime planuje także premierę serialu Happy Face, inspirowanego historią seryjnego mordercy, w którym główną rolę zagra Dennis Quaid.

Do oferty trafi także Fight Night: The Million Dollar Heist, opowieść o napadzie w noc legendarnej walki Muhammada Alego, z udziałem gwiazd takich jak Kevin Hart i Samuel L. Jackson. Miłośnicy produkcji Dexter mogą czekać na Dexter: Resurrection, w którym Michael C. Hall powraca do roli tytułowej, a także jako narrator prequela Dexter: Grzech pierworodny.

Dla fanów filmów familijnych SkyShowtime przygotowuje premiery takich hitów jak Kung Fu Panda 4 i Istoty fantastyczne. W październiku platforma poszerzy też swoją ofertę o popularne reality show, w tym Below Deck, Catfish: The TV Show, Z kamerą u Kardashianów i wiele innych.

Dokładne daty premier zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Źrodło: SkyShowtime