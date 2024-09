Jeden z najważniejszych filmów roku? Zwiastun "Mickey 17" zapowiada science-fiction Joon-ho Bonga 1

W sieci pojawił się pierwszy pełny zwiastun Mickey 17, nowego filmu science-fiction w reżyserii Joon-ho Bonga. Film z Robertem Pattinsonem, Stevenem Yeunem i Naomi Ackie w rolach głównych trafi do kin w styczniu przyszłego roku.

"Mickey 17"

Mickey 17 powstał na podstawie powieści Mickey7 z 2022 roku, napisanej przez Edwarda Ashtona. Fabuła opowiada o jednorazowym pracowniku, Mickeyu Barnesie (Pattinson), który zostaje wysłany, aby skolonizować lodowy świat zwany Nifflheim.

Mickey7 jest wymienialnym: narażonym na wielokrotną śmierć pracownikiem ekspedycji mającej na celu skolonizować planetę Niflheim. Gdy tylko zadanie okazuje się zbyt niebezpieczne dla zwykłych ludzi czy nawet maszyn, otrzymuje je Mickey. Po śmierci danej wersji ciała wytwarza się nowe z wszczepioną tą samą kopią mózgu. Po sześciu zgonach Mickey7 rozumie już, dlaczego był jedynym kandydatem, który zgłosił się na to stanowisko.

Podczas rutynowego zwiadu zaginiony w akcji Mickey7 zostaje uznany za martwego. Kiedy dzięki pomocy miejscowych form życia wraca do kolonii, okazuje się, że spisano go już na straty, a do pracy zgłasza się nowy klon, Mickey8. Zwielokrotnianie wymienialnego jest zabronione i w razie wykrycia obaj zapewne trafią do odzyskiwacza białka. Mickey7 musi więc utrzymać swego sobowtóra w tajemnicy przed resztą kolonii. Ostateczny los zarówno tubylców, jak i kolonizatorów zależy od Mickeya7. Oczywiście, jeśli uda mu się nie umrzeć na dobre… [Zysk]

Film Mickey 17 trafi do kin 31 stycznia 2025 roku nakładem Warner Bros. Pictures.

