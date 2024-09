Ben Whishaw wcielił się w postać Q (aka kwatermistrza) w trzech filmach o Jamesie Bondzie, w których Daniel Craig był tytułowym szpiegiem. W niedawnym wywiadzie podaje w wątpliwość potencjalny powrót jego i innych członków obsady do roli Jamesa Bonda 26.

Whishaw wystąpił w produkcjach Skyfall (2012), Spectre (2015) i Nie czas umierać (2021!). Odkąd Craig ogłosił, że odchodzi na emeryturę w roli Jamesa Bonda, fani zastanawiają się nad przyszłością pozostałych członków obsady serii.

Aktor w wywiadzie dla BBC zastanawiał się nad przyszłością swoją oraz pozostałych członków obsady serii o Jamesie Bondzie. Zasugerował, że w kolejnym filmie o Jamesie Bondzie może pojawić się zupełnie nowa obsada.