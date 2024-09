Znamy polskiego kandydata do Oscara 0

Polski Instytut Sztuki Filmowej poinformował, że 18 września 2024 Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Pawła Pawlikowskiego, wyłoniła polskiego kandydata do 97. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy.

Zwycięzcą, wyłonionym spośród dziesięciu wyjątkowych produkcji zgłoszonych w tegorocznym naborze, został film Pod wulkanem w reżyserii Damiana Kocura.

Pod wulkanem to wnikliwy obraz stanu emocjonalnego młodej, inteligenckiej, ukraińskiej rodziny Kovalenków, którą wybuch wojny zastaje ostatniego dnia wakacji na Teneryfie. Ich powrót do Kijowa okazuje się niemożliwy. W jednej chwili z turystów stają się uchodźcami.

Z 11 filmów zgłoszonych do naboru, 1 nie spełnił wymogów formalnych i nie został zakwalifikowany do oceny przez Komisję Oscarową, co oznacza, że do selekcji trafiło 10 filmów.

Drzewa milczą, reż. Agnieszka Zwiefka

Idź pod prąd, reż. Wiesław Paluch

Jedna dusza, reż. Łukasz Karwowski

Kobieta z…, reż. Małgorzata Szumowska i Michał Englert

Kos, reż. Paweł Maślona

Ludzie, reż. Maciej Ślesicki i Filip Hillesland

Minghun, reż. Jan P. Matuszyński

Pod wulkanem, reż. Damian Kocur

Tyle co nic, reż. Grzegorz Dębowski

Życie i śmierci Maxa Lindera, reż. Edward Porembny

Skład polskiej Komisji Oscarowej:

Po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, pani Joanna Szymańska (podana w pierwotnym składzie Komisji Oscarowej) zdecydowała się na wyłączenie z udziału w posiedzeniu Komisji Oskarowej a tym samym z wyboru polskiego kandydata do Oscara. Powodem jest jej zawodowe zaangażowanie w jeden ze zgłoszonych tytułów.

Uroczystą galę 97. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowano na 2 marca 2025 roku.

Źrodło: PISF