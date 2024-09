Zwiastun ''Wrooklyn Zoo'', nowego filmu twórcy hitu „Ślepnąc od świateł''. Od tej miłości zapłonie świat! 0

Kino Świat prezentuje zwiastun nowego filmu Krzysztofa Skoniecznego, twórcy hitu Ślepnąc od świateł. Wrooklyn Zoo ukaże nam miłość, od której świat zapłonie!

kadr z filmu ''Wrooklyn Zoo''

Osiemnastoletni Kosa jest najlepszym skejterem we Wrocławiu. Ma piękną dziewczynę, świetnych kumpli, uwielbianego dziadka i jasny plan na przyszłość. Chce wygrać prestiżowe deskorolkowe zawody, których stawką są duże pieniądze i wyjazd do Los Angeles. Wszystko zmienia się diametralnie, gdy w czasie beztroskich wakacji Kosa poznaje Zorę – magnetyczną romską dziewczynę, wraz z którą w życie chłopaka wkracza magia i namiętne uczucie, jakiego nigdy dotąd nie zaznał. Wkrótce, by zawalczyć o swą miłość, młodzi zakochani będą musieli stawić czoła starej rodzinnej tradycji, społecznym zakazom i uprzedzeniom oraz zaślepionym nienawiścią bandytom. Wspólnie zrobią wszystko, by oszukać przeznaczenie, choć cena ich wyborów może być naprawdę wysoka.

W rolach głównych: debiutujący Mateusz Okuła i Natalia Szmidt. Partnerują im m.in.: Jan Frycz, Konrad Eleryk, Renata Dancewicz, Hanna Koczewska i Danuta Dolińska. Na ekranie pojawiają się także goście specjalni: amerykański gwiazdor deskorolki Tony Trujillo, Zdechły Osa, Krzysztof Skonieczny, Jakub Żulczyk, Don Vasyl, Mateusz Zielonka, Krzysztof „Fazi” Milerski, Magiera, DJ Veronique i inni.

Kinowa premiera Wrooklyn Zoo już 18 października.

Źrodło: Kino Świat