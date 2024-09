Jak wydarzenia z dzieciństwa wpływają na nasze dorosłe życie? Nowe zapowiedzi filmu "Rzeczy niezbędne" 0

Jak wydarzenia z dzieciństwa wpływają na nasze dorosłe życie? Jak dotrzeć do najpilniej strzeżonych rodzinnych tajemnic? Na te pytania próbuje odpowiedzieć Kamila Tarabura – nagrodzona na Warszawskim Festiwalu Filmowym reżyserka, twórczyni m.in. gorąco przyjętego przez krytyków serialu Absolutni debiutanci. Zobaczcie spoty promujące film Rzeczy niezbędne.

Tarabura w swoim pełnometrażowym debiucie fabularnym, będzie ubiegać się o statuetkę Szafirowych Lwów na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Rzeczy niezbędne to opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, inspirowana poruszającym reportażem „Mokradełko” Katarzyny Surmiak-Domańskiej, której bohaterkami są Ada i Roksana, grane przez Dagmarę Domińczyk, polską gwiazdę światowego hitu Sukcesja, i Katarzynę Warnke, która jest także współautorką scenariusza. Opiekę artystyczną nad projektem objęła Agnieszka Holland.

W ręce Ady, mieszkającej w Hamburgu uznanej dziennikarki, trafia tajemnicza przesyłka. To książka ze spisanymi pod pseudonimem wspomnieniami kobiety molestowanej w dzieciństwie przez ojca, z imienną dedykacją dla Ady. Dziennikarka decyduje się na spotkanie z autorką, którą okazuje się jej dawna szkolna koleżanka – Roksana. Razem wyruszają w podróż do miasteczka, gdzie dorastały, aby skonfrontować się z matką Roksany, niemym świadkiem jej dziecięcego piekła. Na miejscu okazuje się jednak, że matka twardo strzeże rodzinnych tajemnic, utrzymując obraz idealnego męża i rodziny. Ada postanawia opisać tę skomplikowaną i intrygującą historię w reportażu, choć dla niej, tak naprawdę, temat Roksany nie jest tym najważniejszym w podróży. Sama też musi rozliczyć się̨z demonami przeszłości – to one nie pozwalają jej pójść naprzód w relacji z partnerem, z którym jest w zaawansowanej ciąży. Emocje między bohaterkami zagęszczają się, a Adzie coraz trudniej zachować dystans i ocenić, co jest kłamstwem, a co prawdą.

Premiera filmu planowana jest na 27 września 2024 roku.

Źrodło: Kino Świat