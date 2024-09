Oprócz Przyjaciół Schwimmer może poszczycić się znakomitymi osiągnięciami aktorskimi. Chociaż nie żałował, że odrzucił projekt Faceci w czerni (w którym zamiast niego wystąpili Will Smith i Tommy Lee Jones), według aktora była to jednak brutalna decyzja.

Podczas podcastu Sony Music Entertainment Origins with Cush Jumbo aktor ujawnił, że zamiast zagrać w Facetach w czerni zdecydował się wyreżyserować swój pierwszy film (dramat romantyczny z 1998 r. Odkąd cię nie ma).