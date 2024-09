Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Epicka opowieść z czasów II wojny światowej - czyli zwiastun "Blitz" Steve’a McQueena 0

Steve McQueen, zdobywca Oscara i BAFTA, powraca z nowym filmem Blitz, który zabiera widzów w emocjonującą podróż do Londynu z czasów II wojny światowej. Zobaczcie zwiastun tej produkcji.

Film opowiada historię 9-letniego George’a, granego przez Elliotta Heffernana, który zostaje wysłany przez matkę Ritę (Saoirse Ronan) na wieś do Anglii, aby uchronić go przed bombami. George, pełen determinacji i chęci powrotu do domu, wyrusza w niebezpieczną przygodę, podczas gdy Rita rozpaczliwie poszukuje swojego zaginionego syna.

Film napisany i wyreżyserowany przez Steve'a McQueena, w którym występują nominowana do Oscara Saoirse Ronan oraz nowicjusz Elliott Heffernan, ma w obsadzie także takich aktorów, jak Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke i Paul Weller.

Blitz to poruszająca opowieść o odwadze i rodzinie w czasach wojennego chaosu, którą warto zobaczyć. Produkcja od Apple Original Films trafi do kin 1 listopada. 22 listopada film pojawi się w serwisie Apple TV+

Źrodło: Apple TV+