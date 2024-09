''The Office: Australia'' - pierwszy zwiastun żeńskiej wersji kultowego serialu 0

Amazon zaprezentował światu pierwszy zwiastun australijskiej adaptacji, noszącego już miano kultowego, serialu Biuro. W produkcji tej głównej role odgrywają jednak nie mężczyźni, a kobiety.

kadr z serialu ''The Office: Australia''

W roli szefowej w The Office: Australia zobaczymy aktorkę i komika Felicity Ward, która wciela się w Hannah Howard. To dyrektorka firmy wytwarzającej opakowania Flinley Craddick. Akcja serialu rozgrywać będzie się bezpośrednio po zakończeniu pandemii koronawirusa. Pracownicy po ciężkich czasach będą starać się wrócić do normalnego trybu pracy. Howard ciężko będzie utrzymać w ryzach swoją 'roboczą rodzinę', będzie chciała jednak zrobić to za wszelką cenę, w tym celu złoży obietnice bez pokrycia i rozpocznie dziwaczne intrygi.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie serialu są także Edith Poor jako Lizze, Steen Raskopoulos jako Nick, Shari Sebbens jako Greta oraz Josh Thomson, Jonny Brugh, Susan Ling Young, Raj Labade, Lucy Schmidt, Zoe Terakes, Pallavi Sharda, Claude Jabbour i Jason Perini. Australijskie The Office składać ma się z ośmiu epizodów. The Office: Australia zostało stworzone przez scenarzystów Julie De Fina i Jackie van Beek. Obie pełnią również funkcję producentów wykonawczych.

Premiera The Office: Australia już 18 października na Amazon Prime Video. W ten dzień serial trafi do streamingu w 240 krajach, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych.

Źrodło: The Hollywood Reporter, Amazon Prime Video