Walki demonów w zapowiedzi animacji "Overlord: The Sacred Kingdom"

Crunchyroll wypuścił zwiastun Overlord: The Sacred Kingdom nadchodzącej kinowej premiery filmu fantasy anime. Opiera się na popularnej serii anime Madhouse, która była emitowana przez cztery sezony w latach 2015–2022.

Po dwunastu latach grania w swoją ulubioną grę MMORPG Momonga loguje się po raz ostatni i zostaje przeniesiony do jej świata, grając w nią przez nieokreślony czas. Podczas swoich przygód jego awatar osiąga tytuł Króla Czarnoksiężników Ains Ooal Gown. Niegdyś prosperujące, ale teraz na skraju ruiny, Święte Królestwo cieszyło się latami pokoju po zbudowaniu ogromnego muru chroniącego je przed sąsiednimi najazdami. Ale pewnego dnia to się kończy, gdy przybywa Demoniczny Cesarz Jaldabaoth z armią nikczemnych półludzi. W obawie przed inwazją na własne ziemie sąsiednie terytorium Teokracji Slane jest zmuszone błagać o pomoc swoich wrogów w Królestwie Czarnoksiężnika. Spełniając wezwanie, Momonga, obecnie znana jako Suknia Króla Czarnoksiężników Ains Ooal, gromadzi Królestwo Czarnoksiężników i jego armię nieumarłych, aby przyłączyły się do walki u boku Świętego Królestwa i Teokracji Slane w nadziei na pokonanie Imperatora Demonów.

Film będzie wyświetlany w amerykańskich kinach od 8 listopada. Overlord: The Sacred Kingdom, oparty na opowiadaniach Kugane Maruyamy, został napisany i wyreżyserowany przez Naoyuki Ito. Zawiera głosy Satoshi Hino jako Ainz Ooal Gown, Yumi Hara jako Albedo, Masayuki Katô jako Demiurge, Asami Seto jako CZ2128 Delta, Yoshino Aoyama jako Neia Baraja, Hitomi Nabatame jako Remedios Custodio, Saori Hayami jako Calca Bessarez i Haruka Tomatsu jako Opiekun Kelarta.

