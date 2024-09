Plakat i pierwszy zwiastun 2. sezonu ''Squid Game'' 0

Ta gra nie ma końca. Tak Netflix promuje nadchodzący drugi sezon swojego hitowego serialu Squid Game. Streamer opublikował pierwszy plakat oraz zwiastun oczekiwanej produkcji.

kadr z serialu ''Squid Game''

Trzy lata po wygraniu "Squid Game" gracz 456 pozostaje zdeterminowany, aby znaleźć ludzi stojących za grą i położyć kres ich okrutnemu sportowi. Wykorzystując fortunę do sfinansowania swoich poszukiwań, Gi-hun zaczyna od najbardziej oczywistych miejsc: szuka mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Kiedy jego wysiłki w końcu przynoszą rezultaty, droga do pokonania organizacji okazuje się bardziej zabójcza, niż sobie wyobrażał: aby zakończyć grę, musi ponownie do niej wejść.

Poniżej wspomniane materiały promujące 2. sezon serialu:

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-joon i Gong Yoo powracają do swoich ról z pierwszego sezonu, a znakomita lista nowych członków obsady, w tym Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-wook, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri i Won Ji-an, idealnie powiększa zespół barwnych postaci w nowym sezonie. Twórcą serialu jest Hwang Dong-hyuk.

Premiera drugiego sezonu jest zaplanowana na 26 grudnia 2024 roku. Twórcy na tym jednak nie poprzestają i już zapowiadają trzecią – finałową – część serialu, która pojawi się w serwisie w 2025 roku.

Źrodło: Netflix