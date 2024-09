''Gladiator 3'' może powstać. Ridley Scott o pomyśle na potencjalny sequel 0

Gladiator II nie wszedł jeszcze do kin, a jego reżyser Ridley Scott już przymierza się do trzeciego filmu. Legendarny filmowiec porównuje zakończenie dwójki do kultowego Ojca chrzestnego.

kadr z filmu ''Gladiator II''

W trakcie jednego z ostatnio udzielonych wywiadów Scott zdradził, że już myśli nad tym, w jakim kierunku mogłaby pójść fabuła trzeciego filmu. Ma on już nawet kilka pomysłów, tych jednak szczegółowo nie zdradził, a jedynie wspomniał.

W związku z tym już bawię się pomysłem '’Gladiatora 3''. Nie, poważnie! Zapaliłem lont… Zakończenie ’'Gladiatora II’’ przypomina '’Ojca chrzestnego'’, w którym Michael Corleone znajduje pracę, której nie chciał i zastanawia się: „No i co teraz, ojcze, mam zrobić?”. Więc następny filmy byłby o człowieku, który nie chce być tam, gdzie jest powiedział Ridley Scott.

Do słów Scotta odniósł się Paul Mescal, aktor który w dwójce wciela się w Luciusa.

Tak, Ridley rozmawiał ze mną o tym, ale dopiero co. Więc czekam, co się wydarzy, ale oczywiście jestem zainteresowany. Ale nie możemy niczego przyspieszać: historia musi się trzymać kupy powiedział Mescal.

Jaka jest fabuła Gladiatora II?

Wiele lat po tym, jak był świadkiem śmierci czcigodnego bohatera Maximusa z rąk wuja, Lucjusz (Paul Mescal) zostaje zmuszony do wejścia do Koloseum po tym, jak jego dom zostaje zdobyty przez tyrańskich cesarzy, którzy obecnie prowadzą Rzym żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i przyszłością Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego mieszkańcom

Gladiator II do polskich kin wejdzie 15 listopada.

Źrodło: ComingSoon