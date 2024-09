''Drużyna A(A)'' - posłuchajcie nowego singla grupy Lor ''drugi taniec'' 0

Od dzisiaj na ekranach kin w całej Polsce oglądać można Drużynę A(A w reżyserii Daniela Jaroszka, wyprodukowaną przez Roberta Kijaka. Premierę ma również nowy singiel promujący film. Utwór „drugi taniec” to kolejna po „nanana” piosenka w wykonaniu zespołu Lor, która została stworzona do filmu '’Drużyna A(A)'’.

Drużyna A(A) to film, który na przemian bawi i wzrusza. I takie są też promujące go single zespołu Lor. Po skocznym „nanana” przyszedł czas na niezwykle intymną balladę. „drugi taniec” to utwór, który pojawia się w jednej z najbardziej emocjonujących scen w filmie.

Czwórka uzależnionych krzyżowo alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w trasę swojego terapeutę. Podróż okazuje się jednak bardziej niebezpieczne niż się spodziewali, bo w ślad za nimi – a raczej za nielegalnie przewożonym alkoholem – podąża również Celniczka, która nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Od tej pory wszystko się komplikuje. Czy Leszkowi, Wioli, Dominikowi, Karolinie i Wojtkowi uda się zakończyć misję, ale też nie ulec słabościom i nie przerwać terapii?

W filmie Drużyna A(A) zobaczymy Danutę Stenkę, Łukasza Simlata, Magdalenę Cielecką, Michała Żurawskiego, Marię Sobocińską, Mikołaja Kubackiego i Leszka Lichotę. Autorami scenariusza są Jacek Wasilewski i Tomasz Kwaśniewski.

Źrodło: Next Film