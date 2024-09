Zwiastun "The Best Christmas Pageant Ever" zapowiada komedię Judy Greer 0

Firma Lionsgate ujawniła nowy zwiastun The Best Christmas Pageant Ever swojej komedii o dorastaniu opartej na bestsellerowej powieści Barbary Robinson pod tym samym tytułem. Film trafi do kin 8 listopada 2024 roku.

"The Best Christmas Pageant Ever"

Herdmanowie to absolutnie najgorsze dzieciaki w historii świata. Kłamią, kradną, znęcają się… a teraz porwali miejski konkurs bożonarodzeniowy. Film opowiada o sześciorgu rodzeństwa, które wkrada się do kościoła w poszukiwaniu przekąsek i wychodzi z głównymi rolami w miejskim widowisku. Grace (Judy Greer) reżyseruje przedstawienie po raz pierwszy; ona, jej córka Beth (Molly Belle Wright) i mąż Bob (Pete Holmes) mają kłopoty, zwłaszcza w obliczu miasta, które chce, żeby wyrzucili Herdmanów. Ale psotne gwiazdy sztuki mogą nieświadomie nauczyć społeczność prawdziwego znaczenia Świąt Bożego Narodzenia.

The Best Christmas Pageant Ever wyreżyserował Dallas Jenkins na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Darinem McDanielem, Platte Clarkiem i Ryanem Swansonem. Producentami wykonawczymi filmu są K. Blaine Johnston, Mark Kendell, Gerald R. Molen, Christopher Woodrow i Tony Young.

Źrodło: ComingSoon