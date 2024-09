Shawn Levy ujawnia nowe zdjęcia z planu 5. sezonu "Stranger Things" 0

Reżyser Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, wykonuje bardzo poważną pracę, co widać na nowo udostępnionych zdjęciach z planu długo oczekiwanego 5. sezonu Stranger Things.

Stranger Things

Zdjęcia zza kulis, udostępnione przez samego reżysera, pokazują Levy’ego spędzającego czas z obsadą Stranger Things, w tym Millie Bobby Brown, Calebem McLaughlinem i Gatenem Matarazzo. Na ostatnim zdjęciu widać także nazwisko Levy’ego na fotelu reżysera, zapisane typową czcionką Stranger Things.

Na początku tego roku ogłoszono, że Levy wyreżyseruje co najmniej jeden odcinek piątego i ostatniego sezonu, a zdjęcia z planu potwierdzają, że reżyser rozpoczął już pracę. Levy nie jest obcy w Hawkins, ponieważ wcześniej wyreżyserował kilka odcinków sezonów od 1 do 4. Oprócz reżyserowania był także jednym z producentów wykonawczych serialu.

Produkcja 5. sezonu Stranger Things oficjalnie rozpoczęła się na początku tego roku, choć miało to nastąpić wcześniej, jednak z uwagi na strajk, zdjęcia zostały opóźnione. Nie ustalono jeszcze dokładnej daty premiery, ale potwierdzono, że pojawi się on w serwisie Netflix gdzieś w 2025 roku. Wszystkie cztery sezony Stranger Things są dostępne do transmisji strumieniowej na platformie.

