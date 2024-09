Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jedna Halloweenowa noc. Jeden zamaskowany morderca. Sześć potencjalnych ofiar. Velvet Spoon zaprasza nas na "Diabelski młyn" 0

Velvet Spoon przygotowała z okazji Halloween niezwykle ciekawą premierę kinową. Do kin trafi bowiem horror Diabelski młyn. Czeka na nas wiele ekranowych atrakcji – Jedna Halloweenowa noc. Jeden zamaskowany morderca. Sześć potencjalnych ofiar. Zobaczcie zwiastun filmu grozy, który trafi do kin już 1 listopada.

fragment plakatu filmu "Diabelski młyn"

Diabelski młyn to dynamiczny slasher idealny na Halloween – jego akcja rozgrywa się właśnie w Halloween w wesołym miasteczku, a bohaterami jest grupa nastolatków; i morderca, który stawia sobie za cel wymordowanie bohaterów co do jednego.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun filmu, który przygotował dystrybutor Velvet Spoon, a także plakat promujący Diabelski młyn. Czy jesteście gotowi na taką przejażdżkę?

Reżyserem filmu jest Simon Sandquist. Na Diabelski młyn wejdą natomiast tacy aktorzy, jak: Michael Brolin, Thomas Hedengran, Wilma Lidén, Omar Rudberg, Amanda Lindh, Berna Inceoglu, Katerina Pavlou oraz Ludvig Deltin.

Diabelski młyn trafi do polskich kin już 1 listopada 2024 roku.

