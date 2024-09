Zwiastun filmu ''Platforma 2'' - czy uda się zmienić niesprawiedliwy system dystrybucji jedzenia? 0

Netflix prezentuje nowy zwiastun filmu Platforma 2. Obraz ten jest kontynuacją hitu streamera z 2019 roku. Czy uda się zmienić niesprawiedliwe racje żywieniowe w pionowym więzieniu zwanym The Pit?

fragment plakatu

Po wejściu na platformę każdy nowy mieszkaniec wybiera sobie danie. Wygląda na to, że wszyscy przestrzegają niepisanej zasady: każdy je tylko to, co wybrał, tak, aby jedzenie dotarło na wszystkie poziomy. Ale czy ten system jest sprawiedliwy? Kiedy tajemniczy lider wprowadza swoje prawa w brutalnym kompleksie pionowych cel, nowo przybyła postanawia zmienić niesprawiedliwy system dystrybucji jedzenia.

Za reżyserię sequela odpowiada Galder Gaztelu-Urrutia mający na swoim koncie pierwszy film. Przy dwójce odpowiada on także za scenariusz. W filmie występują Milena Smit, Hovik Keuchkerian, Natalia Tena, Zorion Eguileor, Bastien Ughetto, Armando Buika, Pedro Bachura i Antonia San Juan.

Premiera filmu Platforma 2 już 4 października.

Platforma była reżyserskim debiutem hiszpańskiego filmowca i to niezwykle udanym. Film otrzymał nagrodę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Więźniowie na samej górze dostają najwięcej jedzenia. Ci na dole muszą modlić się o resztki. Aż jeden postanawia, że to nierówne traktowanie musi się wreszcie skończyć.

Źrodło: Netflix