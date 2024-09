Smok Diplodok zaprasza na przedpremierowe seanse z konkursami w Heliosie 0

Uwierz we własną opowieść i dołącz do fantastycznej przygody! Smok Diplodok to historia dla całej rodziny. To porywająca polska animacja o podążaniu za głosem własnego serca oraz wielkiej sile wyobraźni.

Już w kolejny weekend, w dniach 28-29 września odbędą się przedpremierowe seanse z konkursami w Heliosie. Bilety na seanse Smok Diplodok w sprzedaży od 24.09 od godz. 17.00. Więcej informacji na ten temat znajdziecie oczywiście na stronie Helios.pl.

Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem, zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem i bystrą pilotką Entomologią odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę… strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.

Czas trwania filmu: 94 min.

Kategoria wiekowa 6+

Przed seansem czekać na Was będą quizy i zagadki do rozwiązania!

