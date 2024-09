''Historia braci Menendezów'' - zwiastun dokumentu o mordercach rodziców 0

Dopiero co na platformie Netflix zadebiutowała fabularyzowana produkcja opowiadająca o morderstwie małżeństwa Jose i Kitty Menendezów przez swoich synów, a już niedługo poznamy historię z pierwszej ręki. Streamer opublikował zwiastun dokumentu '’Historia braci Menendezów'’.

Bracia opowiadają swoją historię po 30 latach od dnia, w którym doszło do podwójnego zabójstwa. Film jest zapisem ich rozmowy telefonicznej z więzienia im. Donovana. Lyle i Erik przedstawiają swoją wersję wydarzeń i tego co ich skłoniło do takiego, a nie innego czynu.

Za reżyserię tego dokumentu odpowiada Alejandro Hartmann, autor innego dokumentu Fotograf i listonosz: Morderstwo w Pinamar.

Premiera filmu na Netflix już 7 października.

19 września na platformie zadebiutował miniserial Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów. Za tą fabularyzowaną 9-odcinkową produkcję odpowiadają Ryan Murphy i Ian Brennan.

Źrodło: Netflix