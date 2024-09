Zwiastun 3. sezonu prawniczego dramatu ''Prawnik z Lincolna'' 0

Netflix prezentuje pierwszy zwiastun oczekiwanego trzeciego sezonu lubianego dramatu prawniczego Prawnik z Lincolna. Do roli Mickey’a Hallera powraca Manuel Garcia-Rulfo.

kadr z serialu ''Prawnik z Lincolna''

Mickey Haller to obrazoburczy idealista, który prowadzi kancelarię prawniczą z tylnego siedzenia swojego lincolna, zajmując się sprawami dużego i małego kalibru w Los Angeles. Początkowo prowadzi on sprawy dealerów, narkomanów, ogólnie można powiedzieć, że broni przestępców. Jedynym werdyktem jaki go interesuje jest uniewinnienie. Jednak pewnego dnia otrzymuje sprawę, która całkowicie odmienia jego karierę, a spryt jaki posiada wreszcie mu się opłaca. Ponownie zdefiniować musi także swój etyczny kodeks, jakim do tej pory się posługiwał.

Nowy sezon będzie wyjątkowo ’’osobisty’’ dla Mickey’a. Jest on adaptacją piątego tomu The Gods of Guilt należącego do bestsellerowego cyklu Michaela Connelly'ego. Fabuła drugiej serii opiera się na czwartej książce, zatytułowanej Piąty świadek, a pierwszej na drugiej pt. Ołowiany wyrok.

Premiera 10-odcinkowego 3. sezonu serialu Prawnik z Lincolna odbędzie się 17 października na Netflix. Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu jest David E. Kelley, a showrunnerami Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez.

W obsadzie powracają również Becki Newton jako Lorna Crane, Jazz Raycole jako Izzy Letts, Angus Sampson jako Cisco Wojciechowski, Yaya DaCosta jako Andrea Freemann, Elliott Gould jako David Siegel, Krista Warner jako Hayley Haller, Devon Graye jako Julian La Cosse i Fiona Rene jako Gloria Dayton. Dołącza do nich czwórka nowych aktorów: Merrin Dungey jako Regina Turner, Allyn Moriyon jako Eddie Rojas, John Pirruccello jako William Forsythe i Philip Anthony-Rodriguez jako Adam Suarez.

Źrodło: Netflix