Michelle Pfeiffer wraca na ekrany! Zagra w nowym serialu Apple TV+ "Margo’s Got Money Troubles" 0

Apple TV+ kontynuuje współpracę z największymi gwiazdami Hollywood, a najnowszym projektem platformy jest serial "Margo’s Got Money Troubles". Do jego obsady dołączyła ikona kina, Michelle Pfeiffer, która nie tylko wcieli się w jedną z głównych ról, ale także będzie pełnić funkcję producentki wykonawczej. W produkcji, za którą odpowiada A24 i David E. Kelley, zobaczymy także Elle Fanning oraz Nicole Kidman.

Michelle Pfeiffer - "Francuskie wyjście"

Serial jest adaptacją powieści Rufi Thorpe o tym samym tytule, a jego fabuła skupia się na postaci Margo Millet, młodej kobiety, która zmaga się z problemami finansowymi. Elle Fanning wcieli się w Margo, natomiast Michelle Pfeiffer zagra jej matkę, Shyanne. To historia pełna trudnych wyborów, gdzie młoda bohaterka musi odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości. W tle pojawiają się również tematy związane z relacjami rodzinnymi, macierzyństwem i internetową sławą, co dodaje serialowi nowoczesnego kontekstu.

Fabuła książki, na której opiera się serial, nie jest typowym dramatem obyczajowym. Margo, po krótkim romansie z nauczycielem angielskiego, zachodzi w ciążę i mimo presji ze strony otoczenia, postanawia urodzić dziecko. W tym samym czasie kontaktuje się z nią ojciec, były wrestler, który oferuje pomoc w wychowaniu dziecka w zamian za możliwość zamieszkania u niej. Wkrótce bohaterka wpada na nietypowy pomysł – zakłada konto na OnlyFans, a dzięki poradom ojca, zdobywa niespodziewaną popularność.

Serial "Margo’s Got Money Troubles" to kolejny projekt, który powstaje w ramach współpracy między Apple TV+ a Davidem E. Kelleyem, twórcą znanym z takich hitów jak Wielkie kłamstewka czy Uznany za niewinnego. Obok Pfeiffer, Fanning i Kidman, w gronie producentów wykonawczych znalazł się również Per Saari z Blossom Films oraz Brittany Kahan Ward z Lewellen Pictures. To właśnie ta silna ekipa producencka sprawia, że serial jest jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów nadchodzącego sezonu.

Z pewnością "Margo’s Got Money Troubles" przyciągnie uwagę widzów swoim oryginalnym podejściem do tematów rodzinnych, finansowych i osobistych wyborów. Michelle Pfeiffer i Elle Fanning tworzą duet, który ma potencjał, by na długo zapaść w pamięć fanom dramatycznych produkcji.

Źrodło: The Wrap