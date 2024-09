Scarlett Johansson wraca do Marvela jako producentka "Thunderbolts" – czy zobaczymy jej cameo? 0

Wraz z premierą pierwszego zwiastuna filmu Thunderbolts, Marvel Studios ujawniło zaskakującą informację. Jak podaje Marvel.com, Scarlett Johansson oficjalnie pełni rolę producentki wykonawczej tego projektu. To pierwszy raz, kiedy współpracuje ze studiem od czasu filmu Czarna Wdowa.

Scarlett Johansson - "Czarna Wdowa"

Wiadomość ta rozwiązuje zagadkę, nad którą spekulowano od dawna – Johansson od lat była łączona z tajemniczym projektem Marvela. Okazuje się, że to właśnie Thunderbolts, który, choć oficjalnie nie jest kontynuacją Czarnej Wdowy, ma wiele wspólnego z tamtą produkcją. Główne role w filmie grają Florence Pugh jako Yelena Belova, David Harbour w roli Red Guardiana oraz Olga Kurylenko jako Taskmaster. Wszystkie te postacie pojawiły się wcześniej w Czarnej Wdowy. Ponadto, scenariusz do filmu napisał Eric Pearson, który odpowiadał za skrypt do wspomnianej produkcji.

Powrót Johansson do pracy z Marvelem ma duże znaczenie, biorąc pod uwagę jej wcześniejszy konflikt z Disneyem. Aktorka pozwała studio za decyzję o jednoczesnej premierze Czarnej Wdowy w kinach i na platformie Disney+. Uważała, że naruszyło to warunki jej kontraktu, co wywołało publiczną burzę. Jednak wszystko wskazuje na to, że te niesnaski są już przeszłością. Teraz Johansson bierze aktywny udział w produkcji Thunderbolts, co może sugerować, że film stanowi rozwinięcie wątków rozpoczętych w Czarnej Wdowy.

Czy zobaczymy cameo Natashy Romanoff?

Największe pytanie, jakie teraz nurtuje fanów, to czy Scarlett Johansson pojawi się w filmie nie tylko jako producentka, ale również na ekranie. Choć jej postać, Natasha Romanoff, zginęła w Avengers: Koniec gry, fani spekulują, że twórcy mogliby wprowadzić ją do fabuły w formie retrospekcji lub wizji. Fabuła Thunderbolts koncentruje się wokół żalu Yeleny Belovej, co może stanowić okazję do pojawienia się wspomnienia Natashy.

Jeśli nawet nie zobaczymy Johansson w tej produkcji, jej rola jako producentki wykonawczej znacznie zwiększa szanse, że pojawi się w przyszłych projektach Marvela. Nie możemy zapomnieć o słowach Jeremy'ego Rennera, który zasugerował, że pierwotni Avengersi mogą ponownie się zjednoczyć w nadchodzącym filmie Avengers: Doomsday.

Poniżej odsyłamy Was natomiast do zwiastunu filmu Thunderbolts – ZWIASTUN

Źrodło: Marvel.com / We Got This Covered