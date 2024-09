Twórca "Barbarzyńców" rezygnuje z nowej wersji "Tropu" na rzecz kultowej serii "Resident Evil" 0

Zaledwie w zeszłym tygodniu świat obiegła informacja, że Zach Cregger, reżyser hitu Barbarzyńcy, prowadzi rozmowy w sprawie wyreżyserowania nowej wersji filmu Trop. Teraz wiadomo już, że Cregger zrezygnował z tego projektu na rzecz innego rebootu – tym razem pod szyldem Sony Pictures, w postaci "Resident Evil".

Milla Jovovich - "Resident Evil: Ostatni rozdział"

Decyzja miała zapaść w ciągu 72 godzin, a głównym powodem odejścia Creggera od Tropu były kwestie finansowe. Cregger, który zdobył uznanie krytyków po sukcesie Barbarzyńców (film zarobił 45 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 4,5 miliona), teraz szykuje się do pracy nad pełnym rebootem kultowej serii "Resident Evil". Sony najwyraźniej było skłonne spełnić jego żądania finansowe, aby powierzyć mu ten projekt. Ostatni film z tej serii pojawił się niemal dekadę temu, a teraz Cregger otrzymał zadanie stworzenia zupełnie nowej wersji, która zacznie wszystko "od zera". To wielka zmiana dla serii, która doczekała się już siedmiu filmów.

Sukces Barbarzyńców bez wątpienia przyczynił się do wzrostu zainteresowania twórczością Creggera. Film ten stał się niespodziewanym hitem w 2022 roku, a niski budżet w porównaniu do ogromnych zysków z box office przyciągnął uwagę wielu wytwórni filmowych. Cregger pracuje obecnie nad kolejnym projektem – filmem Weapons, który ma zostać wydany 16 stycznia 2026 roku. Produkcja ta wywołała ogromne poruszenie w branży, a jego scenariusz doprowadził do walki licencyjnej pomiędzy kilkoma studiami filmowymi. Ostatecznie prawa do filmu kupiło Warner Bros/New Line za oszałamiającą kwotę 38 milionów dolarów.

Pomimo oficjalnej daty premiery Weapons zaplanowanej na styczeń 2026 roku, nie wyklucza się, że film może trafić na ekrany wcześniej. Produkcja przeszła przez fazę zdjęciową latem, a w tym tygodniu mają odbyć się pierwsze testowe pokazy. Jeśli reakcje będą pozytywne, Warner Bros. może zdecydować się na wcześniejsze wydanie filmu – być może już latem lub jesienią 2025 roku. Dotychczasowa data premiery wydawała się nieco odległa, biorąc pod uwagę tempo produkcji.

Źrodło: The InSneider