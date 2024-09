Eric Stonestreet , znany przede wszystkim z roli Camerona Tuckera w kultowym serialu Współczesna rodzina , wyraził swoje rozczarowanie w ostatnim wywiadzie dla Grahama Bensingera (via Entertainment Weekly).

Aktor przyznał, że decyzja stacji ABC o odrzuceniu spin-offu skoncentrowanego na jego bohaterze oraz Mitchelu (w tej roli Jesse Tyler Ferguson) była bolesna. Spin-off miał opowiadać o życiu tej dwójki, kiedy przeprowadzają się do Missouri, aby Cameron mógł spełnić swoje marzenie o byciu trenerem futbolu na uczelni. Pomysł ten wspierał sam współtwórca Współczesnej rodziny, Christopher Lloyd.

Stonestreet nie krył swojego rozczarowania:

Aktor dodał, że odrzucenie projektu było dla niego i Fergusona bolesnym ciosem:

Myślę, że Jesse i ja czuliśmy się tak, jakbyśmy nie byli już wystarczająco 'na topie', żeby warto było kontynuować nasze postacie. To było trochę bolesne, bo uwielbiam moją postać, uwielbiam Jesse’ego i naszą wspólną pracę na planie. To byłby strzał w dziesiątkę. Mieliśmy świetnych ludzi na pokładzie, a z twórcą, który dbał o 'Współczesną rodzinę' przez tak wiele lat, mogliśmy stworzyć coś niesamowitego. Gdyby ABC zdecydowało się na realizację, sądzę, że ten serial nadal by trwał.