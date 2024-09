Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Prequel "Diuny" skupi się na potężnym rodzie Harkonnenów. Poznaj ich historię, która zmieni przyszłość! 0

HBO nie przestaje zaskakiwać fanów kultowej Diuny! Nadciąga prawdziwa perełka dla wszystkich miłośników uniwersum Franka Herberta. Już wkrótce zobaczymy prequel słynnego filmu Denisa Villeneuve'a, a seria Diuna: Proroctwo (w oryginale "Dune: Prophecy") ma szansę podbić serca widzów na całym świecie. Co więcej, nie będzie to zwyczajna opowieść o dojrzewaniu – to mroczna podróż do początków jednego z najpotężniejszych rodów w galaktyce!

Emily Watson - "Diuna: Proroctwo"

Fani serii nie mogą przegapić tej premiery. Jak zapowiada showrunnerka Alison Schapker, fabuła skupi się na wzroście potęgi Harkonnenów, których zna każdy, kto śledzi losy Paulusa Atrydy. Diuna: Proroctwo przeniesie nas o 10 tysięcy lat przed wydarzeniami z filmu z 2021 roku. Co ciekawe, centrum uwagi będzie siostra Valya Harkonnen (w tej roli Emily Watson) – kobieta, której ród doświadczył bolesnego upadku. Jej ambicje, by przywrócić rodzinie dawną chwałę, to dopiero początek epickiej walki o władzę.

Schapker podkreśla, że nie będzie to klasyczna historia dojrzewania. To dramat o wzroście wpływów, walkach politycznych i sekretnych machinacjach, które doprowadzą do powstania tajemniczego Zakonu Bene Gesserit.

Diuna: Proroctwo to nie tylko rozbudowa uniwersum, ale także zgłębienie genezy Zakonu Bene Gesserit – tajemniczej grupy kobiet, które odegrają kluczową rolę w losach ludzkości. Historia oparta jest na powieści "Sisterhood of Dune" autorstwa Briana Herberta i Kevina J. Andersona, co gwarantuje wierność klimatowi oryginalnej "Diuny".

Obsada nowego hitu HBO prezentuje się imponująco. Oprócz Emily Watson w roli Valyi Harkonnen, na ekranie zobaczymy Olivię Williams, Travisa Fimmela, Jodhi May oraz Sofie Boussninę. Produkcja serialu zakończyła się w grudniu 2023 roku.

Czy Diuna: Proroctwo powtórzy sukces filmu z 2021 roku? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne – przygotujcie się na nieznane dotąd zakątki uniwersum, intrygi i widowiskowe bitwy o przyszłość galaktyki! Śledźcie nasz portal, by nie przegapić żadnych nowości dotyczących wyczekiwanego serialu!

Poniżej przypominamy teaserowy zwiastun serii:

Źrodło: EW.com