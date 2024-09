Sukces "Pingwina"! Nowy spin-off HBO przyciąga miliony widzów! 0

W świecie telewizyjnych hitów, gdzie każdy odcinek to gra o życie, Pingwin od HBO zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Serial z Colinem Farrellem i Cristin Milioti zadebiutował 19 września i przyciągnął 5,3 miliona widzów w Stanach Zjednoczonych na wszystkich platformach.

Colin Farrell - "Pingwin"

To wynik, który przewyższa premierę ostatniego sezonu Sukcesji, który zyskał 4,9 miliona, oraz drugiego sezonu Białego Lotosu z 4,1 miliona widzów. Co więcej, Pingwin zdobył największą widownię w ciągu czterech dni dla nowego serialu na Max od czasu The Last of Us w styczniu 2023 roku.

Fabularnie Pingwin to kontynuacja wydarzeń z Batmana, gdzie Farrell powraca do roli Oswalda "Oza" Cobba, gangstera z Gotham. Akcja rozgrywa się w okresie, gdy Oz próbuje przejąć kontrolę nad podziemnym światem Gotham w obliczu luki, jaka powstała po śmierci jego byłego szefa, Carmine’a Falcone. Zdecydowanie mroczne tło fabularne przyciąga zarówno fanów kryminałów, jak i wielbicieli uniwersum DC.

Nie tylko widzowie są zachwyceni. Serial zdobył wysokie uznanie wśród krytyków, utrzymując 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Wśród obsady znaleźli się także Rhenzy Feliz, Deirdre O'Connell, Clancy Brown, Carmen Ejogo i Michael Zegen, natomiast Mark Strong pojawia się w retrospekcjach jako Falcone.

W obliczu tak znakomitych wyników, Pingwin może okazać się nową perłą HBO, przyciągającą miliony widzów i zdobywającą serca krytyków. Czy to początek nowej ery dla świata DC? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – fani z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki!

Źrodło: Variety