Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Michael B. Jordan w podwójnej roli w przerażającym horrorze "Sinners" - zobacz zwiastun i poznaj szczegóły 0

Ryan Coogler i Michael B. Jordan po raz piąty łączą siły w tajemniczym projekcie, który już teraz wzbudza ogromne emocje wśród fanów kina. Ich najnowszy film to horror Sinners, którego premiera zaplanowana jest na 7 marca 2025 roku, obiecuje porwać widzów w mroczny świat pełen zła i nadprzyrodzonych sił. Zobaczcie zwiastun tej produkcji i poznajcie pierwsze szczegóły.

Sinners to film osadzony w latach 30. XX wieku, w czasach segregacji rasowej na Południu Stanów Zjednoczonych. Dwaj bracia bliźniacy (w tych rolach Michael B. Jordan) powracają do swojego rodzinnego miasta, aby uciec od swoich problemów i zacząć życie od nowa. Jednak wkrótce odkrywają, że prawdziwe zło dopiero na nich czeka. Jak zapowiada oficjalny opis, film zmusi bohaterów do stawienia czoła demonom przeszłości i siłom, które są dużo groźniejsze niż ich dotychczasowe problemy.

Jordan podsycił emocje fanów, dzieląc się plakatem filmu na swoich mediach społecznościowych. Na plakacie widzimy go w dwóch różnych kostiumach, co potwierdza wcześniejsze spekulacje, że wcieli się w dwie postaci. Oto wspomniany plakat:

Sinners może poszczycić się nie tylko intrygującą fabułą, ale także imponującą obsadą. Oprócz Michaela B. Jordana, na ekranie zobaczymy takie gwiazdy jak Delroy Lindo, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, a także Wunmi Mosaku i Jayme Lawson. Coogler zgromadził wokół siebie także ekipę twórców, z którymi pracował nad Czarną Panterą. Nagrodzona Oscarem za scenografię Hannah Beachler, kostiumografka Ruth E. Carter oraz kompozytor Ludwig Göransson, który zdobył Oscara za muzykę do Oppenheimera.

Fani Michaela B. Jordana od dawna czekali na jego kolejny projekt, a Sinners zapowiada się jako jedno z najciekawszych filmowych wydarzeń 2025 roku. Film, który ma na celu połączenie elementów horroru, thrillera i dramatu, nie tylko opowiada o nadprzyrodzonych zjawiskach, ale również porusza trudne tematy historyczne związane z rasizmem w Ameryce. Ryan Coogler, znany ze swojego zaangażowania w poruszanie istotnych społecznych problemów, zapewne zadba, by Sinners był nie tylko przerażającym widowiskiem, ale też filmem z głębokim przesłaniem.

Poniżej macie możliwość zapoznania się ze zwiastunem produkcji:

Choć do premiery jeszcze daleko, już teraz wiadomo, że 7 marca 2025 roku Sinners trafi na ekrany kin, a Warner Bros. liczy na olbrzymi sukces tego projektu. Film może nie tylko zyskać uznanie krytyków, ale też stać się jednym z najbardziej dochodowych horrorów przyszłego roku.

Źrodło: Warner Bros. Pictures