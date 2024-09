Kobiecy krzyk o wolność w zwiastunie poruszającego trudne tematy filmu ''Lany poniedziałek'' 0

Monolith Films prezentuje zwiastun komediodramatu o sile empatii Lany poniedziałek. Za jego reżyserię odpowiada Justyna Mytnik. Pierwsi film zobaczą widzowie tegorocznego 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jeden z czterech debiutów reżyserskich, które powalczą o nagrodę główną – Złote Lwy.

kadr z filmu ''Lany poniedziałek''

Obraz ten ma szansę wzbudzić burzliwe emocje oraz rozpalić dyskusję o przemocy seksualnej i jej doświadczaniu przez nastolatki.

Gdzieś na granicy dzieciństwa i dorosłości, w małej grupie przyjaciół płynie życie piętnastoletniej Klary. Przyszłość rysuje się jasno i obiecująco. Jednak wystarczy jedna chwila, by to wszystko zburzyć. Co tak naprawdę wydarzyło się w lany poniedziałek przed rokiem? Kim był zamaskowany mężczyzna, który skrzywdził Klarę? Jak po czymś takim odnaleźć znów sens i radość życia? W poszukiwaniu wsparcia i zrozumienia, Klara zwraca się do nowej przyjaciółki, która znacznie różni się od reszty nastolatków w mieście. Dziewczyny będą musiały zmierzyć się z głęboko skrywaną traumą, szukając nadziei i nowego początku.

W rolach głównych występują Julia Polaczek jako Klara, Nel Kaczmarek jako Marta, Jowita Budnik jako matka Klary i Marty oraz Maja Kleszcz, Andrzej Gałła i Anita Poddębniak.

Ta magiczna opowieść o uzdrawiającej sile empatii, osadzona w barwnym świecie polskich obchodów wielkanocnych wejdzie do kin w Mikołajki, tj. 6 grudnia.

Źrodło: Monolith Films