Zwiastun 4. sezonu ''Outer Banks'' - Płotki znowu szukają skarbu 0

Co się stanie, gdy szóstka Płotek wreszcie dorwie złoto, którego szuka? Im wyższa stawka, tym więcej do stracenia. Netflix prezentuje nową zapowiedź 4. sezonu młodzieżowego serialu przygodowego Outer Banks. Premiera pierwszych odcinków w październiku.

kadr z serialu ''Outer Banks''

Sezon 3 zakończył się skokiem 18 miesięcy w przyszłość, w którym Płotki zostali pochwaleni za odnalezienie El Dorado, zaginionego miasta złota. W ostatnich chwilach sezonu pewien mężczyzna podszedł do przyjaciół i zapytał ich, czy byliby zainteresowani odnalezieniem zaginionego skarbu Edwarda Teacha, znanego jako Czarnobrody.

Sezon 4 rozpocznie się przed kuszącą ofertą. Po El Dorado John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss), JJ (Rudy Pankow) i Cleo (Carlacia Grant) wracają do Karoliny Północnej i próbują zadomowić się w „normalnym” życiu. Budują nawet nową bezpieczną przystań, nazwaną „Poguelandia 2.0”. Tutaj ich historia powinna się zakończyć. To jednak dopiero początek przygód. Ale wraz z nimi pojawiają się nowi wrogowie i niebezpieczne przeszkody. Bohaterowie zostaną zmuszeni do zakwestionowania swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości — kim naprawdę są, czy to wszystko było tego warte i ile są gotowi zaryzykować?

Twórcy Outer Banks to Jonas Pate, Josh Pate i Shannon Burke. Do obsady w 4. sezonie dołączyli Drew Starkey (Rafe), Austin North (Topper), Fiona Palomo (Sofia), J. Anthony Crane (Chandler Groff), Pollyanna McIntosh (Dalia), Brianna Brown (Hollis Robinson), Rigo Sanchez (Lightner) i Mia Challis (Ruthie).

Czwarty sezon Outer Banks swą premierę będzie mieć w dwóch częściach. Pierwsza, na którą złoży się pięć odcinków zadebiutuje 10 października, a druga również składająca się z pięciu odcinków – 7 listopada.

Źrodło: Netflix