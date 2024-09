''My, nasze zwierzęta i wojna'' - oto zwiastun dokumentu ukraińskiego dziennikarza Antona Ptuszkina 0

Anton Ptuszkin, ukraiński dziennikarz, vloger podróżniczy, którego kanał na YouTube ma ponad 5,5 miliona subskrybcji, nakręcił dokument o przetrwaniu, miłości i współczuciu. My, nasze zwierzęta i wojna stał się przebojem dokumentalnym wszech czasów w ukraińskich kinach a reżyser za swoją działalność został uhonorowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego tytułem Honored Journalist of Ukraine. Obraz za sprawą Aurora Films w październiku trafi do polskich kin. Zobaczcie jego zwiastun.

kadr z filmu ''My, nasze zwierzęta i wojna''

Z serca rozdartej wojną Ukrainy wyłaniają się historie o przetrwaniu, miłości i współczuciu. O ludzkim wymiarze tragedii słyszymy każdego dnia, ale ofiar tych brutalnych wydarzeń jest znacznie więcej. I nie wszystkie mają głos. Dokument popularnego ukraińskiego dziennikarza i vlogera to obraz niezwykłej więzi pomiędzy ludźmi a zwierzętami, która w ekstremalnych warunkach jeszcze mocniej się zacieśnia. W obliczu przemocy i wojny obywatele Ukrainy jednoczą się, by ratować zwierzęta pozostawione przez tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki. Od kotów i psów w opuszczonych budynkach po lwy i tygrysy w ogrodach zoologicznych trwają okupione niezwykłym wysiłkiem akcje ratunkowe, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Zdecydowaliśmy się opowiedzieć historię zwierząt, ponieważ szukaliśmy perspektywy, z której moglibyśmy pokazać wojnę w sposób interesujący dla obcokrajowców. To bardzo pragmatyczne podejście. Było lato 2022 roku – Bucza już się wydarzyła. Niestety, nikogo na Zachodzie nie zaskoczyła śmierć człowieka. A zwierzęta to temat, który potrafi poruszyć serca opowiada o swoim filmie reżyser.

My, nasze zwierzęta i wojna trafi do polskich kin 11 października.

Źrodło: Aurora Films