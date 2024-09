Festiwalowy hit ''Anora'' w listopadzie w polskich kinach. Zobaczcie zwiastun 0

W sieci zadebiutował polski zwiastun amerykańskiego dramatu Anora. To niezwykła historia miłosna od Seana Bakera z niesamowitą Mikey Madison w roli głównej.

kadr z filmu ''Anora''

Anora, młoda prostytutka z Brooklynu, dostaje szansę na historię o Kopciuszku, kiedy poznaje syna oligarchy i pod wpływem impulsu poślubia go. Gdy wiadomość dociera do Rosji, jej bajka staje się zagrożona, gdy rodzice wyruszają do Nowego Jorku, aby uzyskać unieważnienie małżeństwa.

Za reżyserię i scenariusz Anory odpowiada Sean Baker mający na swoim koncie dobrze oceniane dramaty Projekt Floryda i Mandarynka. Obsadę uzupełniają Ivy Wolk, Yura Borisov, Lindsey Normington, Aleksey Serebryakov i Darya Ekamasova.

Anora wyświetlana była na licznych festiwalach, zdobywając na nich nominacje i wyróżnienia. Najważniejsze to to z Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie film zdobył Złotą Palmę.

Dramat na ekranach polskich kin zadebiutuje 22 listopada.

