Scorsese wstrzymuje prace nad dwoma wielkimi projektami – co dalej z "The Life of Jesus" i biografią Franka Sinatry? 0

Fani talentu Martina Scorsese, laureata Oscara, muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak donosi Variety, dwa długo wyczekiwane filmy reżysera – biblijny epicki obraz "The Life of Jesus" oraz biografia Franka Sinatry – zostały odłożone na późniejszy termin. Żaden z tych projektów nie wejdzie w fazę produkcji w tym roku. Co stoi za decyzją Scorsese i jakie są szanse na ich realizację w przyszłości?

Martin Scorsese

"The Life of Jesus" jest pierwszym z omawianych projektów, który miał zostać wyreżyserowany przez legendę kina. Nie od dziś wiadomo, że Martin Scorsese to człowiek lubujący się w tematyce religjnej, a adaptacja powieści autorstwa Shūsaku Endō z 1973 roku to coś, co wydaje się być idealnym tematem dla niego. Przypomnijmy, że jego poprzednie dzieło w tej tematyce, czyli Ostatnie kuszenie Chrystusa spotkało się z kontrowersjami. Mimo wszystko reżyser nie zrezygnował z eksploracji duchowych i teologicznych aspektów życia Jezusa.

"The Life of Jesus" ma opowiadać o złożonej naturze Chrystusa, łącząc aspekty boskie i ludzkie, podobnie jak w przypadku Ostatniego kuszenia Chrystusa. Mimo że oficjalna obsada nie została jeszcze ogłoszona, według źródeł Andrew Garfield może być jednym z aktorów rozważanych do roli. Co ciekawe Scorsese zamierza ponownie sfinansować ten film – podobnie, jak to było w przypadku Milczenia, które swoją drogą także było adaptacją powieści Shūsaku Endō.

Zdjęcia do filmu miały odbywać się w Izraelu, Włoszech i Egipcie, ale te lokalizacje nie zostały jeszcze potwierdzone.

Biografia Franka Sinatry – czy zobaczymy "Ol’ Blue Eyes" na wielkim ekranie?

Drugi projekt, który równie mocno ekscytuje branżę, to długo oczekiwana biografia Franka Sinatry. Mimo że prace nad filmem zapowiadano na listopad tego roku, produkcja została wstrzymana. Ekipy filmowe oraz artyści zaangażowani w projekt otrzymali informację w połowie sierpnia, że zdjęcia zostają odwołane, a nowy termin nie został jeszcze wyznaczony.

O projecie mówi się od 2009 roku. Wówczas za film miały odpowiadać Universal Pictures oraz Mandalay Pictures, natomiast scenariusz przygotował Phil Alden Robinson. Na ten moment żadna wytwórnia nie podpisała umowy na produkcję, aczkolwiek mówi się, że zainteresowanie wyrażają Apple oraz Sony.

Tak naprawdę jednym z kluczowych pytań jest to, czy rodzina Franka Sinatry wyraziła zgodę na wyprodukowanie tego filmu, w szczególności córki – Tiny Sinatry, która kontroluje majątek ojca. Zgoda jest o tyle ważna, że film miałby się skupić między innymi na relacji Franka z aktorką Avą Gardner. Owy burzliwy związek miał wpływ na rozpad jego pierwszego małżeństwa z Nancy Barbato, matką wspomnianej Tiny.

Jeśli chodzi o plotki związe z obsadą aktorską, to mówi się, że w obsadzie mogą pojawić się takie gwiazdy jak Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence.

Który z tych dwóch filmów wydaje się być dla Was ciekawszym?

Źrodło: Variety