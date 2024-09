Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Cate Blanchett w nowym thrillerze od Apple TV+. Zwiastun "Disclaimer" już w sieci 0

Apple TV+ zaprezentowało zwiastun serialu Disclaimer. W roli głównej zobaczymy dwukrotną laureatkę Oscara, Cate Blanchett, która wciela się w Catherine Ravenscroft. Szczegóły oraz zapowiedź produkcji znajdziecie w dalszej części artykułu.

Cate Blanchett - "Disclaimer"

Wspomniana we wstępie Cate Blanchett wciela się w Catherine Ravenscroft – dziennikarkę śledczą, która boryka się z demonami przeszłości. Życie bohaterki wywraca się do góry nogami, gdy odkrywa książkę, która opisuje sekrety jej mrocznej historii.

Jej postać zawsze stawia prawdę na pierwszym miejscu, jednak teraz to ona sama staje się przedmiotem śledztwa. Disclaimer to psychologiczny thriller, który, jak zapowiada twórca serialu Alfonso Cuarón (nagrodzony za Grawitację i Romę), wciągnie nas w świat napięć i moralnych dylematów. Atmosfera niepewności będzie z każdym odcinkiem rosła, aż do zaskakującego finału.

Na ekranie u boku Blanchett pojawi się Kevin Kline, który również nie stroni od skomplikowanych ról. Ich wspólna gra aktorska oraz niepokojący klimat zwiastuna wskazują, że Disclaimer może stać się jednym z największych hitów platformy Apple TV+ w 2024 roku. Fanów dreszczowców czeka naprawdę intensywna jazda bez trzymanki.

Premiera Disclaimer została zaplanowana na 11 października 2024 roku. Oczywiście w serwisie platformy streamingowej Apple TV+.

