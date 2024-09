DC stawia na mocne nazwisko - Matthias Schoenaerts złoczyńcą w filmie "Supergirl: Woman of Tomorrow"! 0

Matthias Schoenaerts dołączył do obsady nowego filmu DC Studios – Supergirl: Woman of Tomorrow. Zagra w nim czarny charakter, który stanie oko w oko z tytułową heroską! Szczegóły w dalszej części artykułu.

Film oparty na komiksie Toma Kinga z 2022 roku, będzie opowiadał o konflikcie, w który Supergirl zostaje wplątana po śmierci ojca młodej, obcej dziewczyny z rąk tajemniczego Krem of the Yellow Hill – i to właśnie w niego ma się wcielić Matthias Schoenaerts. Reżyserem produkcji jest Craig Gillespie, który wyreżyserował chociażby film Jestem najlepsza. Ja, Tonya. Scenariusz do filmu napisała Ana Nogueira.

Dla Schoenaertsa jest to z kolei szansa na zaprezentowanie się nieco szerszej publiczności. Aktor, znany jest z ról w takich produkcjach jak Rust and Bone czy Dziewczyna z portretu. W ostatnim czasie mogliśmy go oglądać u boku Kate Winslet w miniserialu Reżim stacji HBO.

W roli Supergirl zobaczymy Milly Alcock, znaną z serialu Ród smoka. Po długich poszukiwaniach, młoda aktorka została wybrana do tej roli, co z pewnością może okazać się przełomem w jej karierze.

Produkcję filmu nadzorują James Gunn i Peter Safran. Zdjęcia do filmu ruszą w styczniu 2025 roku w Wielkiej Brytanii. Premiera Supergirl: Woman of Tomorrow planowana jest na 26 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Deadline