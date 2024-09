Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kina stawiają na nowoczesność – Amerykę Północną czekają gigantyczne inwestycje 0

Ameryka Północna już niebawem dokona gigantycznych inwestycji związanych z modernizacją kin. Największe sieci w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie ogłosiły, że w ciągu kolejnych trzech lat dojdzie do unowocześnienia 21 tysięcy ekranów. Aby przyciągnąć widzów oraz sprostać ich wymaganiom, amerykańskie sieci chcą wydać ponad dwa miliardy dolarów!

Ostatnie lata nie są najłaskawsze dla kin – pandemia, streaming oraz strajki w Hollywood sprawiły, że branża kinowa odnotowuje niższe przygody niż w latach poprzednich. Ludzie odpowiedzialni za ten biznes mają jednak plan modernizacji, dzięki któremu widzowie dostaną nowoczesne sale, komfortowe fotele, laserową projekcję i dźwięk immersyjny.

AMC, Regal i Cinemark, czyli największe sieci kinowe w Ameryce Północnej chcą wprowadzić w swoich placówkach nowe technologie, lepsze oświetlenie, sprawić aby wnętrza były bardziej eleganckie oraz żeby klimatyzacja była normą. Dodatkowo włodarze kin mają zamiar dodać do swojej oferty szereg atrakcji, aby wyjście do kina było zupełnie nowym doświadczeniem. O jakie atrakcje chodzi? Chociażby ścianki wspinaczkowe, tyrolki czy boiska do pickleballu (sport będący mieszanką tenisa, ping ponga oraz badmintona).

Czy te zmiany sprawią, że kina znów staną się ulubionym miejscem spotkań? Wkrótce się przekonamy!

Źrodło: Variety